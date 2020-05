Bürgergarde erweckt Salzburg aus dem Corona-Schlaf

Die Gasthäuser, Restaurants und Cafés in der Altstadt sperren am 15. Mai wieder auf - zu den ersten Gratulanten wird die Salzburger Bürgergarde gehören. Mit einem Festakt am Alten Markt samt dreifachem Salut will die Garde lautstark das Ende der strengen Corona-Beschränkungen einläuten. „Wir wollen zeigen, dass die Stadt wieder munter wird und sich etwas tut“, sagt Gardemitglied Monika Schlager. Besucher sind erwünscht, müssen sich jedoch wie die Bürgergarde an die geltenden Sicherheitsbestimmungen halten. „Ein Meter Abstand zwischen jedem Gardemitglied ist Pflicht“, sagt Schlager.