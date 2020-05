Chihuahua-Mischling biss Kleinkind ins Augenlid

Die 28-jährige Mutter des Buben beaufsichtigte am 7. Mai in Gallneukirchen den Hund eines Bekannten, einen ca. sieben Jahre alten Chihuahua-Mischling. In einem unbeaufsichtigten Augenblick biss das Tier den kleinen Sohn der Frau in das rechte Augenlid. Das Kind wurde im Kepleruniklinikum Linz ambulant behandelt.