Ursula Strauss und Ernst Molden: Ein Perfect Match

Zufluchts- und Sehnsuchtsort

Das beginnt schon bei der „Feiawea“, die vergebens Jagd auf den Teufel macht, und geht weiter im mörderischen „Theresiasong“. Dass aber gerade diese vermeintliche Düsternis durchaus feine Lichtblicke und humorige Momente offenbart, ist in dieser Konstellation beinahe eine Selbstverständlichkeit. So entführen uns Molden und Strauss mit dem „Woedliad“ an ihren Zufluchts- und Sehnsuchtsort inmitten dichter Baumwipfel oder bricht sich das Wasser Bahn in „Daune iwan Fluss“.