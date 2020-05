Fahrzeugdiebin raste quer durch die Steiermark

Einen großen Polizeieinsatz hat am Donnerstagabend eine 33-jährige Niederösterreicherin in der Obersteiermark ausgelöst. Sie fuhr mit einem gestohlenen Kastenwagen von Gloggnitz gut 160 Kilometer auf der S6, bis sie in Neumarkt von der Polizei gestoppt werden konnte. Die Frau war alkoholisiert.