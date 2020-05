Tierrettung Oberösterreich stellt den Betrieb ein

Es sind traurige Worte auf der Facebook-Seite der Tierrettung OÖ, die jedem Tierfreund das Herz bluten lassen: „Die Tierrettung OÖ hat sich entschlossen, die Tätigkeiten bis auf Weiteres einzustellen. Wir bleiben ausschließlich für unsere Mitglieder tätig und werden am Telefon so gut es geht weiterhelfen.“ Doch wie konnte es so weit kommen?