Aus für beliebten Bahnhof: Kein Zug macht Halt

Trotz des Protests der Bevölkerung wird der Bahnhof in Eis nach 56 Jahren nun wohl endgültig aufgelassen. Bürgermeister Rudolf Skorjanz gibt nicht auf: „Wir werden weiter kämpfen.“ Ein an das Ministerium gerichteter Hilferuf im März blieb ungehört: „Wir hoffen dennoch, dass wir eine Antwort erhalten und zumindest eine Lösung für den Erhalt einer Haltestelle finden werden“, meint Skorjanz. Der Gemeindechef steht auch hinter der Bevölkerung, die hunderte Unterschriften für den Bahnhof in Eis gesammelt hat. Auch diese wurden bereits vor Wochen ans zuständige Ministerium gesendet. Skorjanz: „So schnell werden wir nicht aufgeben.“