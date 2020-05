Motorrad bei Ampel übersehen und aufgefahren

Eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt Land war am Mittwochnachmittag mit ihrem Pkw im Stadtgebiet von Klagenfurt unterwegs. Dabei übersah sie, dass vor ihr zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt bei einer Ampel anhielten. „Sie fuhr einer 42-jährigen Motorradlenkerin hinten auf, sodass diese zu Sturz kam und leicht verletzt wurde“, so ein Polizist. Die Motorradfahrerin musste von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht werden.