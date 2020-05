Frau nach Unfall mit Klein-Lkw in Auto eingeklemmt

Eine 64-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg wendete am Mittwochnachmittag auf der Obdacher Bundesstraße (B 78) in der Gemeinde Bad St. Leonhard ihren Pkw, indem sie nach rechts in eine Seitenstraße einbog und in einem Zug wieder auf die B 78 zurückfuhr. Danach wollte sie in die Gegenrichtung fahren. Dabei übersah sie einen Klein-Lkw, gelenkt von einem 51-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg, der hinter ihr in die gleiche Richtung fuhr.