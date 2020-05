Ausflug ins Homosexuellen-Milieu endet mit Prozess

„Er hat mehrmals gerufen ,I will kill you‘“

Doch dann, beim Treffen mit einem um zehn Jahre älteren Mann in einem Wiener Hotel, verließ ihn plötzlich der Mut. So behauptet es der Koch. Das Opfer hingegen betont: „Natürlich hatten wir Sex. Danach kam es zum Streit. Er hat mehrmals gerufen ,I will kill you‘ (Ich werde dich töten).“