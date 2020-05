Corona: Ein weiterer Tag ohne Todesfälle

17.26 Uhr: Sammeltaxis in Not. Seit 2017 wurde das Angebot von Mikro-ÖV in der Steiermark kontinuierlich ausgebaut: Es sind (günstige) Sammeltaxi-Angebote, welche am Land die Lücke zum öffentlichen Verkehr schließen und Menschen zu Bahnhöfen, Ärzten oder Supermärkten bringen - bedarfsorientiert auf Bestellung, ohne Fahrplan. Die Firma Ist-Mobil hat ein solches Angebot in 136 steirischen Gemeinden installiert (in den Bezirken Graz-Umgebung, Leibnitz und Deutschlandsberg sowie in der Oststeiermark). Nun kämpft man um die Aufrechterhaltung. Es fehlen klare Finanzierungszusagen und -bekenntnisse vom Bund. Zudem greifen laut Geschäftsführer Alexander Fellner-Stiasny „viele aus Angst vor einer Ansteckung auf das eigene Auto zurück“. In den Taxis müssen Gäste eine Schutzmaske tragen, Fahrten können online gebucht und bargeldlos bezahlt werden.