Sechs Millionen Dollar für Tennis-Wenigverdiener

Unterklassige Tennisprofis, die von der Coronakrise schwer getroffen wurden, sollen mit mehr als sechs Millionen Dollar (5,48 Mio. Euro) unterstützt werden. Diese Summe haben die Tour-Organisatoren ATP und WTA, der Weltverband ITF und die Veranstalter der vier Grand-Slam-Turniere Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open in einem Hilfsfonds zusammengetragen, wie ATP und WTA mitteilten. Zu Beginn der Corona-Krise startete die georgische Profi-Spielerin Sofia Shapatava eine Petition, die für mehr Unterstützung für die Tennis-Wenigverdiener warb, die hätten bald „kaum mehr etwas zum Essen“ gehabt, schrieb die Georgierin in ihrem Blog. Spielerinnen, wie die Britin Tara Moore (oben im Bild) unterstützten ihr Vorhaben.