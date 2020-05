Wut-Brief von Orban an seine EU-Parteifreunde

Kurz will in Ungarn „genau hinschauen“

Orban verweist auch darauf, dass die EU wegen der Notstandsgesetze keinen Grund zum Einschreiten sieht. 13 Parteien der EVP kritisieren, dass die Notstandsgesetze kein Ablaufdatum haben. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte zu jüngsten Entwicklung in Ungarn gemeint, man werde „sehr genau hinschauen müssen“. Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler hielt es für „bedauerlich“, dass die Notstandsgesetze keine zeitliche Beschränkung haben.