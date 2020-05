„Ich kriege die Bilder nie mehr aus meinem Kopf!“

Ausgerüstet mit blauem Stahlhelm, hatte der kleine Max die Aufgabe, bei allfälligen Bombenschäden Meldung an die Luftschutzzentrale am Burggraben – heutiges Tourismusbüro – zu machen. „Kein Mensch dachte daran, dass sich jemals in Innsbruck ein Bombenangriff ereignen würde. Ich stand mit dem Blockwart am Abgang zum Luftschutzkeller in der Mentlgasse 5, der nur spärlich besetzt war. Plötzlich explodierte im angrenzenden Mentlhof eine Bombe. Der Luftdruck warfen den Blockwart und mich über die Stiege. Auf einmal war der Andrang zum Keller riesig“, erinnert sich Sturm.