Hoffen auf nächste Saison

Die Premiere von „Turandot“ hätte eigentlich am 8. Juli gefeiert werden sollen. Doch der Festivalsommer musste auch im Steinbruch in St. Margarethen abgesagt werden. Alle Aufführungen wurden ins nächste Jahr verschoben. Die Premiere des Operndramas, aus dem unter anderem die bekannte Arie „Nessun dorma“ stammt, wird am 14. Juli 2021 nachgeholt. Eine Absage im heurigen Jahr sei das einzig richtige gewesen, erklärt der Künstlerische Direktor Daniel Serafin. Ohne richtige Proben, wäre es unmöglich gewesen, diesen Sommer reibungslos zu spielen. Hinzu kommt, dass viele ausländische Künstler derzeit nicht einreisen können. Sorge, dass im kommenden Jahr die Gäste ausbleiben könnten, hat Serafin nicht.