Ein Zaun mit vielen Gaben, die Hilfe schenken

Das Wetter ist frühlingshaft, als Lilli Donnaberger von der Pfarre Hütteldorf gemeinsam mit Mädchen der Pfarrjungend und Martina Zaussinger von der Nachbarschaftshilfe Hütteldorf am Zaun vor der Pfarrkirche Sackerln aufhängen. Die Frauen gestalten gerade einen sogenannten „Gabenzaun“ - eine Möglichkeit für Menschen in Not, sich bei Bedarf Dinge wie Lebensmittel, Hygieneartikel oder Futter für ihre Zweibeiner anonym abholen zu können. „Was in unserer wöchentlichen Wärmestube, die wir seit 12. April sonntags öffnen, übrig bleibt, kommt auf den Gabenzaun“, erklärt Frau Donnaberger.