E-Mails bringen Behörden in Erklärungsnot

Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ berichtet, informierten isländische Behörden das Gesundheitsministerium in Wien nicht nur über die positiven Testergebnisse bei den Heimkehrern, sondern einige Stunden später in einem weiteren E-Mail auch über die Namen jener Hotels, in denen die Erkrankten untergebracht gewesen seien. Diese Informationen mit fünf Hotelnamen seien anschließend vom Gesundheitsministerium an das Land Tirol weitergeleitet worden.