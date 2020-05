Stadt Linz steigt endgültig aus Kepler-Klinik aus

Das Land Oberösterreich übernimmt rückwirkend zum 1. Jänner den 25,1-Prozent-Anteil der Stadt Linz am Kepler-Universitätsklinikum (KUK). Laut Vertrag wäre der Ausstieg für die Stadt erst Ende 2022 möglich gewesen. Die entsprechenden Beschlüsse für das vorzeitige Ende sollen am 18. Juni im Landtag und am 14. Mai im Gemeinderat getroffen werden, hieß es am Montag in einer Videopressekonferenz.