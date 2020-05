Schulbusfahrt bleibt vorerst noch ein Sorgenkind

Sorge um Ansteckung fährt am Schulweg mit

Aus Sicht von Tamara Stöger aus Vorchdorf informieren die Schulleitungen viel zu wenig. „Es weiß keiner, ob und wann die Busse überhaupt fahren werden“, so die zweifache Mutter. Sie weiß noch immer nicht, ob ihre Söhne Matthias (6) und Jakob (12) zeitgleich in die Schule fahren werden. „In der Volksschule soll der Unterricht, wie von der Regierung präsentiert, für eine Gruppe von Montag bis Mittwoch stattfinden und dann für die zweite Gruppe. Die NMS überlegt, jeden Tag, die Gruppen zu wechseln. Das wäre ein Wahnsinn!“