Nach Heereseinsatz sind Brüder im Angriffsmodus

Für kommende Saison haben sie sich einiges vorgenommen. Daniel, der Team-Vizeweltmeister von 2019, sieht Reserven: „Ich will konstant in die Top Ten und sportlich den nächsten Schritt machen.“ Der um ein Jahr jüngere Stefan will seinen guten letzten Winter (mit Platz acht in Lahti als Highlight) bestätigen. „Ich möchte ein fixer Bestandteil des Teams bleiben, auch das ein oder andere Mal vor Daniel platziert sein“, grinst er. In der Hoffnung, dass die Saison planmäßig stattfinden kann.