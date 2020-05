Morphin-Tee getrunken: Klagenfurterin (19) tot

Am Montag wurden die Einsatzkräfte, wie erst jetzt bekannt wurde, wegen eines Atemstillstandes alarmiert. „Die 19-Jährige wurde vom Notarzt reanimiert und daraufhin ins Klinikum gebracht“, berichtet ein Ermittler. Tags darauf verstarb die junge Frau an einem Multiorganversagen. „Gegenüber Krankenhaus-Mitarbeitern soll die Mutter der 19-Jährigen geschildert haben, dass diese von einem Unbekannten einen Morphin-Tee erhalten und auch getrunken haben soll“, so der Beamte.