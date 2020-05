Haare schön am 1. Mai? Kein Problem in Wien

Haare lassen am 1. Mai? Zumindest im Wiener Bezirk Brigittenau stellte das am Tag der Arbeit nahezu kein Problem dar. Denn mehrere Friseure nutzten den ersten Tag der Corona-Lockerungen und öffneten die Salons. Warteschlangen bildeten sich rasch, auch außerhalb der Geschäfte. Doch auch auf Wiens Tennisplätze gab es am 1. Mai einen selten da gewesenen Ansturm.