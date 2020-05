Jugendliche überfielen Betrunkenen - ausgeforscht

Opfer konnte sich an nichts erinnern

Der ausgeraubte 29-Jährige hatte sich selbstständig in ein Krankenhaus begeben, nachdem ihm das Trio mit Gewalt Bargeld, ein Mobiltelefon und eine Sonnenbrille abgenommen hatte. Das Spital erstattete Anzeige, da der Mann Hämatome und Abschürfungen aufwies, die auf körperliche Übergriffe schließen ließen. Aufgrund seiner Alkoholisierung hatte der 29-Jährige keine Angaben dazu machen können, was ihm widerfahren war.