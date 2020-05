Jetzt wird wieder abgeschlagen

„Da wir diese Maßnahmen mittlerweile sehr gut in unserem Alltag integriert haben, werden sie das Spielvergnügen in keiner Weise einschränken“, ist sich Gastgeberin Nikola Reiter sicher. Pro Flight sind nur vier Spieler gestattet, ein Gruppen- und Kindertraining soll erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Beim Golfclub Donnerskirchen steht die Anlage am Startwochenende exklusiv den Mitgliedern zur Verfügung, ab 4. Mai beginnt der normale Spielbetrieb. Die Öffnung der Golfplätze stellt gewissermaßen auch einen „Probelauf“ dar, ob die Verhaltensregeln eingehalten werden. Deswegen appellieren die Betreiber an die Spieler die Maßnahmen ernst zu nehmen. Teilweise sind auch Kontrollen auf den Plätzen vorgesehen. Bei Verstößen kann es Konsequenzen geben.