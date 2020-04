Im Koralmtunnel fehlen nur noch 450 Meter

Während im Semmering laut ÖBB die Hälfte der insgesamt 62 Kilometer (zwei Röhren, dazu Schächte, Verbindungstunnel und Zugänge) geschafft, ist, ist der nächste Meilenstein im Koralmtunnel, der die Steiermark mit Kärnten verbindet, bereits nah: In der Südröhre wurde 2018 der Durchschlag gefeiert, in der Nordröhre fehlen derzeit nur noch 450 Meter, wie die ÖBB auf „Krone“-Anfrage mitteilten. Noch im ersten Halbjahr soll die verbliebene Strecke geschafft sein, so Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä.