Eltern-Mitsprache bei Sanierung gefordert

Auch in Corona-Zeiten hält die Stadt geschlossen an der Sanierung und dem neuen Bildungskonzept für die Volksschulen Lehen fest. Dass die Eltern nur über die Direktion und den Verein Spektrum eingebunden werden, ist der ÖVP zu wenig. Per Antrag fordert sie, dass je ein Elternvertreter der Volksschulen im Lenkungsausschuss vertreten sein soll. Gerade das neue Konzept eines Lernhaus-Modells erfordere die Einbindung der Eltern. Das Projekt läuft bis 2026 - dann sind ganz andere Kinder betroffen als heute, kontert die SPÖ.