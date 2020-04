Stickstoffdioxidwerte in Österreich stark gesunken

Satellitenanalysen zeigen den Rückgang der Stickstoffdioxid-Emissionen in Österreich als Folge der Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie. Der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zufolge hat durch den Rückgang des Verkehrs der Beitrag der Stickstoffdioxid-Quellen in Österreich in den vergangenen Wochen markant abgenommen. Je dichter eine Region besiedelt ist, desto stärker sei der Effekt, heißt es.