Im KZ Mauthausen fanden 100.000 Menschen den Tod

Rund 200.000 Menschen wurden während des Zweiten Weltkriegs in das KZ Mauthausen oder in eines seiner 49 Nebenlager deportiert - rund die Hälfte davon überlebte das nicht. Das Lager in Oberösterreich war das größte und eines der gefürchtetsten Konzentrationslager auf dem Gebiet des heutigen Österreichs. Am 5. Mai 1945 befreiten US-Soldaten die Überlebenden. Seit 1946 organisieren Opferverbände in Mauthausen und an verschiedenen Außenlagern Gedenk- und Befreiungsfeiern, die heuer wegen der Covid-19-Pandemie aber ausfallen müssen.