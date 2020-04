„Die Kunden dürfen sich bei mir nicht vermischen“

„Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Ingrid Berger. In ihrem Salon, der sich im Krankenhaus Barmherzige Schwestern in Linz befindet, werden am 2. Mai erstmals wieder Haare gelassen. Manche ihrer Kollegen sperren schon am 1. Mai auf. „Das ist erlaubt“, so Berger. Allerdings arbeiten die Inhaber an diesem Tag alleine ohne Mitarbeiter.