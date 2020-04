Schuldirektor rechnet mit eigener Gewerkschaft ab

Die Gewerkschaft der Pflichtschullehrer gibt für mich aktuell ein verheerendes Bild ab.“ Hart ins Gericht geht Reinhard Wilhelm, Direktor der Neuen Mittelschule in Frankenfels, mit seinen Standesvertretern. Der Grund für die Empörung: Kaum hatte Bildungsminister Faßmann angeregt, dass an den Fenstertagen zu Christi Himmelfahrt und Fronleichnam unterrichtet werden soll, folgte, wie berichtet, postwendend der Protest von Gewerkschafter Paul Kimberger. In einer Wut-Mail an die Gewerkschaftsbosse macht Wilhelm jetzt seinem Ärger darüber Luft: „Es fehlt der Lehrergewerkschaft an Sensibilität. Ihr seid im Augenblick falsch beraten, jetzt braucht es so etwas wie einen nationalen Schulterschluss.“ Er ist überzeugt, dass drei Viertel der Lehrer oder mehr „aus Solidarität kein Problem mit einem Schulbetrieb an den Zwickeltagen haben“.