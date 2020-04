Nun strampeln sich die Rad-Shops mit Aufträgen ab

„Egal wie alt es ist, scheinbar wird gerade jedes Rad aus dem Keller geholt“, lächelt mit Mathias Freimüller der Inhaber des Rad-Geschäfts Salzkammergut Biker in Gmunden. Wo man sich, wie fast in allen Rad-Shops im Land, aktuell sprichwörtlich abstrampelt. Das Werkstätten-Personal könnte rund um die Uhr an E-Bikes, Cityrädern oder Rennern schrauben. „Aber auch neue Räder gehen sehr gut“, sagt Freimüller. Damit ist zumindest ein Teil der verlorenen Einnahmen der letzten Wochen wieder in den Kassen. „Viele kommen mit Reparaturen und zum Service“, weiß Alexander Hrinkow, der in Steyr und Linz zwei Shops betreibt. Auf das Personal warten Herausforderungen: Nach jeder Probefahrt wird das Bike desinfiziert, die Kunden tragen Masken. „Das funktioniert gut“, so Hrinkow.