Die aktuellen Corona-Zahlen zur Lage in Österreich

Keine großen Veränderungen im Vergleich zum Vortag gibt es bei den aktuellen Zahlen zur Corona-Situation in Österreich: Die Zahl der aktiv an Erkrankten geht weiter zurück, derzeit sind 2363 Personen an Covid-19 erkrankt. Immer weniger Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, müssen in Spitälern behandelt werden. Die Zahl der Genesenen steigt weiter an, allerdings deutlich geringer als in den vergangenen Tagen.