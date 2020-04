Alkolenker (21) rast mit 185 km/h Polizei davon

Am 23. April gegen 22 Uhr führte eine zivile Polizeistreife entlang der B1 in Timelkam Verkehrskontrollen durch. Plötzlich fuhr ein weißer Pkw mit weit überhöhter Geschwindigkeit an den Polizisten vorbei. Diese nahmen sofort die Verfolgung auf. Der Wagen, gelenkt von einem 21- Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, konnte erst in Gampern angehalten werden.