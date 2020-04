Trivium: Musik mit unbändiger Leidenschaft

Den Platz gefunden

Trivium wollen nicht nur im Songwriting so perfekt wie möglich vorgehen, auch in der Produktion will man stets den höchsten Standard wahren. Auf Josh Wilbur haben die Amerikaner aber ein weiteres Mal vertraut, so zufrieden war man mit dem Klang des Vorgängers. Und fürwahr - „What The Dead Men Say“ klingt astrein, fast schon klinisch perfekt und schließt damit perfekt an den Qualitätsanspruch des Songwritings an. Amateurhaftes oder die viel zitierte, „echte“ Produktion hat in der Trivium-Welt keinen Platz. Das Album ist sogar so aktuell ausgefallen, dass sich der Closer „The Ones We Leave Behind“ direkt auf die Coronavirus-Pandemie bezieht. „Wir haben mittlerweile unseren Platz auf dieser Welt gefunden“, gab Heafy vor Erscheinen des Albums bekannt, „wir lieben Melodic Death Metal, wir lieben Death Metal, wir lieben Black Metal und wir lieben Hardcore. Auf diesem Album hört ihr all diese Einflüsse gleichberechtigt.“