Spiel und Mittagessen mit Beckham als Wohltat

5 gegen 5 gegen David Beckham. Und noch ein Mittagessen dazu mit dem früheren Fußballstar aus England. Alles möglich. Der 44-jährige Ex-Profi von Manchester United und Real Madrid macht bei der weltweiten „All in Challenge“ mit und bietet den Kick mit Verpflegung auf dem Gelände seines Klubs FC Inter Miami an für einen guten Zweck in Zeiten der Corona-Krise.