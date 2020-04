Ansturm auf McDonald‘s: „Eine Überreaktion“

„Die Menschen nehmen viel in Kauf“

„Der Mensch ist in Zeiten wie diesen in seiner Autonomie eingeschränkt, dann kommt es zu einer Überreaktion“, hat der Psychologe Gerald Gatterer eine Erklärung parat. Und: „Menschen haben Bedürfnisse. Wenn diese länger nicht erfüllt werden können, nehmen wir sehr viel dafür Kauf, damit diese doch erfüllt werden können.“ Für den Universitätsdozenten ist es daher nicht verwunderlich, dass sich die Salzburger derzeit übermäßig lange für Fast Food anstellen. „Man nimmt das gar nicht so bewusst wahr“, sagt Gatterer.