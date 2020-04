Nervengift Nikotin könnte Coronavirus unterdrücken

Die geringe Zahl an Rauchern unter Covid-19-Patienten hatte für diese problematische Annahme gesorgt: Weltweit soll die Rate laut diverser Studien zwischen 1,4 und 12,5 Prozent liegen. Ein genaueres Bild bietet eine neue Studie aus Frankreich: Von den 500 Covid-19-Patienten - darunter 350 im Krankenhaus behandelte Menschen und 150 Patienten mit einem leichteren Krankheitsverlauf - waren demnach nur fünf Prozent Raucher, erklärte der Studienleiter und Professor für Innere Medizin, Zahir Amoura. Das seien 80 Prozent weniger Raucher unter den Covid-Patienten als in der allgemeinen Bevölkerung in der gleichen Alters- und Geschlechtskohorte.