16-Jähriger rast mit 140 km/h durch 80er-Zone

Beamte in Zivil stoppten am Mittwoch auf der A1 bei Wals in Salzburg einen Pkw, der viel zu schnell unterwegs war: mit 137 Stundenkilometern in einem 80er-Bereich. Sie dürften gestaunt haben, wer da am Steuer saß: Ein 16-jähriger Salzburger, der mit seiner Mutter eine Art Ausbildungsfahrt absolvierte. Beide wurden aufgrund mehrfacher Übertretungen angezeigt.