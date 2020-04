AUA: Längere Kurzarbeit und Gehaltsverzicht?

Er möchte so viele der 7000 Arbeitsplätze wie möglich retten, hat AUA-Chef Alexis von Hoensbroech betont. Doch einfach wird das nicht. Derzeit sind praktisch alle in Kurzarbeit. Selbst wenn im Sommer der Flugbetrieb in bescheidenem Umfang wieder aufgenommen wird, braucht man dazu nur einen Bruchteil des Personals.