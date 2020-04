Kauflaune in EU sinkt stark, Vertrauen im Keller

Das Barometer für das Konsumentenvertrauen lag in den 19 Euro-Ländern im April bei minus 22,7 Punkten, was einen Verlust von 11,1 Punkten bedeutet, wie aus einer Schnellschätzung der EU-Kommission vom Mittwoch hervorgeht. In der EU hielt das Konsumentenvertrauen bei minus 22 Punkten und verlor 11,6 Punkte.