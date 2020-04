Gmunden prescht mit Bade-Konzept am Traunsee vor

Tagesgäste erst in weiteren Schritten

Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf prescht mit einem Konzept für „sein“ Strandbad ab 15. Mai vor: „Sobald die Regierung das Okay gibt, wird insgesamt 500 Gästen Zutritt gewährt. Vorrang haben Mieter von Kabinen, gefolgt von Saisonkartennutzern ohne Kabine.“ Tagesgäste könnten erst in einem weiteren Schritt zugelassen werden. Um den Mindestabstand zu gewährleisten, wird der Fußballplatz zur Hälfte als Liegewiese umfunktioniert - damit hätte jeder Badegast etwa 16 Quadratmeter Platz für sich. „Außerdem verlängern wir die Saison bis Ende September“, so Krapf.