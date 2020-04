Kretschmer schockt Fans mit traurigem Geständnis

„Andere Dimension“

Noch schockierender sei der Tod eines weiteren Freundes gewesen. Dieser starb ohne Vorerkrankungen und sei nicht alt gewesen. „Das kriegt dann noch mal eine ganz andere Dimension“, so Kretschmer, der deshalb darum bat: „Die Leute sollen sich am Riemen reißen, das ist das Allerwichtigste.“ Der dritte Todesfall habe sich im weiteren Bekanntenkreis ereignet. Die Mutter eines seiner italienischen Models starb in Italien, das von der verheerenden Pandemie besonders betroffen ist.