Elder: Melancholie in beunruhigenden Zeiten

Dementsprechend „blöd“ sei es, aktuell ein Album zu veröffentlichen. „All das killt das Momentum ganz schön. Aber alle Musiker sind jetzt in derselben Lage. Niemand hat so eine Situation schon mal erlebt. Keiner weiß, was der beste Weg ist.“ Dabei sollten Freunde des progressiven Rocks „Omens“ in jedem Fall eine Chance geben, haben sich Elder doch nochmals gesteigert und ihren komplexen Kompositionen eine teils leichtere Note verpasst, die sich durch melancholische Ausflüge und einen etwas geradlinigeren Zugang ausdrückt.