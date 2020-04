Lewis Hamilton: Mercedes-Bekenntnis gelöscht?

Zuletzt tauchten immer wieder Gerüchte um einen möglichen Mercedes-Abschied von Hamilton auf. Nun reagierte der 35-Jährige auf einem Bericht der „Sun“. „Es gibt keinen Traum von einem anderen Team. Ich bin schon in meinem Dream Team“, schrieb der Champion am Montag bei Instagram. „Ich will nicht wechseln. Ich bin bei den Leuten, die sich seit Tag eins um mich gekümmert haben.“