Corona: Ein weiteres steirisches Todesopfer

12.31 Uhr: Positiver Trend in Krankenhäusern. In den steirischen Spitälern für Covid-Patienten liegt die Zahl der an dem Virus Erkrankten erstmals wieder unter 100 Fällen, teilten die Steirischen Krankenanstalten (KAGes) am Dienstag mit. Die höchste Zahl an Covid-Kranken in den steirischen Landeskrankenhäusern gab es am 7. April mit 176, seither sinke die Zahl kontinuierlich. Am Dienstag waren es 95 Patienten, 14 davon auf Intensivstationen. Am LKH Graz 2 liegen aktuell 71 Patienten, fünf werden intensiv behandelt.