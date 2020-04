Emsigen Bibern auf der Spur

Kompetente Anlaufstelle ist der Biber-Beauftragte des Landes, Clemens Trixner. Laut dem Experten ernähren sich die Nager von der Rinde der Weichhölzer, an Feldfrüchten der Bauern wie Mais, Raps oder Rüben würden sie sich nur in geringem Ausmaß vergreifen. Biber-Bauten haben jedoch auch auf die Feuchtigkeit des Ackerbodens negative Auswirkungen, was etwa den Weizenanbau bedroht. „Die Nagetiere können zu Konflikten führen. Das Biber-Management ist aber ein burgenländisches Erfolgsmodell“, betont Landesrätin Astrid Eisenkopf. 80 Gemeinden sind seit 2015 bereits registriert. Info-Telefon: 0677/62 707 409.