Keine Zigaretten: Brutale Attacke mit Eisenstangen

Zur brutalen Tat war es - wie die Polizei erst am Montag bekannt gab - bereits am 13. April gekommen. „Der 27-jährige Iraner wurde damals beim östlichen Wanderweg der Sillschlucht von drei Burschen, nachdem er keine Zigarette für sie hatte, mit Eisenstangen angegriffen und am Körper verletzt“, heißt es vonseiten der Ermittler.