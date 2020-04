Riccione will Strände mit weniger Urlaubern öffnen

Viele Tourismusorte in Italien sorgen sich um die anstehende Sommersaison - ein beliebter Badeort an der Adria will nun auf Zugangsbeschränkungen auf Stränden setzen, um trotz der Coronavirus-Pandemie Urlauber empfangen zu können. Die Badesaison soll laut der Bürgermeisterin von Riccione bereits Anfang Juni geöffnet werden.