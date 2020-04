Angst wegen Infizierten in Friauls Seniorenheimen

Das Problem betrifft nicht nur Triest. Ein Patient eines Seniorenheims von Tolmezzo starb im Krankenhaus von Udine. In einer weiteren Einrichtung in der Provinz Udine erlagen 18 Senioren dem Covid-19. Erwogen wird die Räumung einiger Altersheime. Die Region denkt an die Einrichtung eines Quarantäneschiffes im Hafen von Triest, in denen Patienten von Pflegeheimen untergebracht werden sollen.