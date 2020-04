Bursch (14) im Streit von 17-Jährigem erstochen

Ein erst 14 Jahre alter Bursche ist im Zuge eines Streits unter Jugendlichen in der Nacht auf Sonntag erstochen worden - dringend tatverdächtig: ein 17-Jähriger. Zur tödlichen Tat war es in der Großstadt Essen im Ruhrgebiet in Deutschland gekommen. Zwar wurde das Opfer noch reanimiert, der Jugendliche erlag jedoch im Krankenhaus seinen Verletzungen.