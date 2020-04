Betrunkener Fahrer rutschte mit Pkw über Böschung

Der 24-Jährige war mit seinem Auto gerade auf der B 95 Turracher Bundesstraße von Gnesau Richtung Himmelberg unterwegs. Plötzlich kam er auf der regennassen Fahrbahn und in einer leichten Linkskurve ins Rutschen. Der Pkw geriet über die Straße, überschlug sich und schlittetere am Dach 20 Meter über eine Böschung. Auf einer Seitenstraße kam der Pkw zum Stillstand. Der junge Mann wurde leicht verletzt und musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht werden. Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Im Bergungseinsatz waren die FF Himmelberg und Gnesau.